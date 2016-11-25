"Уфа" обыграла "Оренбург" и вышла на шестое место

"Уфа" на своем поле нанесла поражение "Оренбургу" в матче 15-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч забил в первом тайме Ондржей Ванек.
"Оренбург" прервал свою трехматчевую серию без поражений. А активе команды Роберта Евдокимова осталось 12 очков и 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. "Уфа" одержала первую домашнюю победу в чемпионате, набрала 22 балла и вышла на шестое место.
В следующем туре "Уфа" в гостях сыграет с "Зенитом", а "Оренбург" – с ЦСКА.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Уфа" – "Оренбург" – 1:0 (1:0)
Гол: Ванек, 39.
Нереализованный пенальти: Ванек, 39 (вратарь)
"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Игбун (Обляков, 90+3), Безденежных, Ванек (Марсинью, 80), Сысуев (Кротов, 73).
"Оренбург": Гутор, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Батов, 85), Афонин, Воробьев, Бреев (Шогенов, 72), Нехайчик, Делькин (Саная, 63).
Предупреждения: Сысуев, 20. Полуяхтов, 38. Афонин, 44. Игбун, 44. Воробьев, 90. Марсинью, 90+4.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Шаламберидзе (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).
25 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" - "Оренубург"
Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца
Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #УфаОренбург 1:0 39' Ондржей Ванек pic.twitter.com/YfXRtc6Zc2
– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 25 ноября 2016 г.
supremum
Не пойму, почему игру нельзя было провести в августе-сентябре в еврокубковое окно. Неужели стройность календаря приоритетнее, чем игра в нормальных условиях? И людей пришло куда больше, и футболисты играли бы, а не мучались. Через 10 дней игра с Томском, по прогнозам -22 градуса будет. Кому это надо???
19:16
_Ratibor_
Slim Taller, Не трогать нашего вратаря!!! Может Уфа еще до еврокубков дотянется)))
19:11
Slim Taller
Зенит не спи.забирай Лунёва!
18:56