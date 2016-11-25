"Уфа" обыграла "Оренбург" и вышла на шестое место

"Уфа" на своем поле нанесла поражение "Оренбургу" в матче 15-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч забил в первом тайме Ондржей Ванек.

"Оренбург" прервал свою трехматчевую серию без поражений. А активе команды Роберта Евдокимова осталось 12 очков и 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. "Уфа" одержала первую домашнюю победу в чемпионате, набрала 22 балла и вышла на шестое место.

В следующем туре "Уфа" в гостях сыграет с "Зенитом", а "Оренбург" – с ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Уфа" – "Оренбург" – 1:0 (1:0)

Гол: Ванек, 39.

Нереализованный пенальти: Ванек, 39 (вратарь)

"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Игбун (Обляков, 90+3), Безденежных, Ванек (Марсинью, 80), Сысуев (Кротов, 73).

"Оренбург": Гутор, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Батов, 85), Афонин, Воробьев, Бреев (Шогенов, 72), Нехайчик, Делькин (Саная, 63).

Предупреждения: Сысуев, 20. Полуяхтов, 38. Афонин, 44. Игбун, 44. Воробьев, 90. Марсинью, 90+4.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Шаламберидзе (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

25 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Оренубург"

Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца

Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

Г⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #УфаОренбург 1:0 39' Ондржей Ванек pic.twitter.com/YfXRtc6Zc2