17:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол". Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол". Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол". Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол". Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол".
Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Фото Телеканал "Наш Футбол".
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На 38-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Уфа""Оренбург" верное решение принял Владимир Москалев, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья увидел, что защитник "Оренбурга" Полуяхтов сзади обнял руками соперника и задержал его.

Стоит отметить, что в последнее время европейские арбитры стали строже относиться к тем футболистам, кто в своей штрафной использует руки для выигрыша позиции и борьбы за мяч. Подобные действия рефери можно только приветствовать – многие защитники стали путать современный футбол с регби. (Александр БОБРОВ)

Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца
Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"
 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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