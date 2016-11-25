Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

На 38-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Уфа" – "Оренбург" верное решение принял Владимир Москалев, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья увидел, что защитник "Оренбурга" Полуяхтов сзади обнял руками соперника и задержал его.

Стоит отметить, что в последнее время европейские арбитры стали строже относиться к тем футболистам, кто в своей штрафной использует руки для выигрыша позиции и борьбы за мяч. Подобные действия рефери можно только приветствовать – многие защитники стали путать современный футбол с регби. (Александр БОБРОВ)

Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца

Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"

