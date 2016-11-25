17:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца"

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Российский тренер Федор Щербаченко выразил возмущение по поводу назначенного пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой". Эксперт "СЭ" Александр Бобров считает, что пенальти был назначен правильно.

– Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков "Оренбурга" и "Уфы". Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение, – сказал Щербаченко.

Трансляция матча "Уфа" – "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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gayduk

А зачем серый "Оренбург" нужен в Премьер лиге?

19:34

ИГл

Такие пенальти дают в одном случае из десяти - Оренбургу не повезло ...

19:23

Chibisov

Я бы посоветовал кому то матч катар-россия пересмотреть,там судья наглядно показал как трактуются любые захваты руками!

19:23

_Ratibor_

Как же вы достали нытики, Уфа команда с маленьким бюджетом, даже без титульного спонсора, а показывает очень хороший футбол)))) Так глядишь и до еврокубков доберемся)))

19:08

Mark Krass

sergey.v1968, сходи к психиатру, а то уже вселенский заговор мерещится.

18:51

sergey.v1968

Судьи благоволят Уфе вообще - и ничего удивительного, по крайней мере, пока там Гончаренко. Надо же ему долги отдавать за то, как бесхребетно ложатся под поников ВСЕ возглавляемые им команды.

18:39

thearistarx

уже разнылись. матч ещё идёт, а на судью уже гонят. нытьё LIVE!!

18:38

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