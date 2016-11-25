Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца"

Российский тренер Федор Щербаченко выразил возмущение по поводу назначенного пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой". Эксперт "СЭ" Александр Бобров считает, что пенальти был назначен правильно.

– Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков "Оренбурга" и "Уфы". Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение, – сказал Щербаченко.

Трансляция матча "Уфа" – "Оренбург"