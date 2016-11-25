Федор Щербаченко: "За пенальти в ворота "Оренбурга" Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца"

Российский тренер Федор Щербаченко выразил возмущение по поводу назначенного пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой". Эксперт "СЭ" Александр Бобров считает, что пенальти был назначен правильно.
– Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков "Оренбурга" и "Уфы". Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение, – сказал Щербаченко.
gayduk
А зачем серый "Оренбург" нужен в Премьер лиге?
19:34
ИГл
Такие пенальти дают в одном случае из десяти - Оренбургу не повезло ...
19:23
Chibisov
Я бы посоветовал кому то матч катар-россия пересмотреть,там судья наглядно показал как трактуются любые захваты руками!
19:23
_Ratibor_
Как же вы достали нытики, Уфа команда с маленьким бюджетом, даже без титульного спонсора, а показывает очень хороший футбол)))) Так глядишь и до еврокубков доберемся)))
19:08
Mark Krass
sergey.v1968, сходи к психиатру, а то уже вселенский заговор мерещится.
18:51
sergey.v1968
Судьи благоволят Уфе вообще - и ничего удивительного, по крайней мере, пока там Гончаренко. Надо же ему долги отдавать за то, как бесхребетно ложатся под поников ВСЕ возглавляемые им команды.
18:39
thearistarx
уже разнылись. матч ещё идёт, а на судью уже гонят. нытьё LIVE!!
18:38