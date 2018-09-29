"Уфа" - "Енисей": стали известны стартовые составы

"Уфа" и "Енисей" объявили составы на матч 9-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий уфимцев Силвестр Игбун и голкипер красноярского клуба Юрий Нестеренко.

Состав "Уфы": Беленов - Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару - Безденежных, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Никитин, Дивеев, Засеев, Кротов, Алиев, Паруевич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.

Состав "Енисея": Нестеренко - Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев - Огуде, Семакин, Зотов - Комолов, Костюков, Комков.

Запасные: Филиппов, Грицаенко, Гасанов, Ятченко, Торбинский, Фатуллаев, Гавазай, Саркисов, Бодул, Кутьин, Обрадович.

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