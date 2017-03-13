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УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе

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УЕФА отправит дисквалифицированному полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного отдела, отклонившего его апелляцию, на следующей неделе, сообщает "Р-Спорт". Ранее сообщалось, что после получения мотивировочной части футболист обжалует решение в CAS.

Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170313/1117600427.html

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