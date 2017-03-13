УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе

УЕФА отправит дисквалифицированному полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного отдела, отклонившего его апелляцию, на следующей неделе, сообщает "Р-Спорт". Ранее сообщалось, что после получения мотивировочной части футболист обжалует решение в CAS.

Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.