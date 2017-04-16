16:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Михаила Кержакова - проблемы с коленом

0
0
0
0
 
Воскресенье. Оренбург. "Оренбург" - "Терек" - 2:1. Максим ГРИГОРЬЕВ (№48) - один из лучших игроков матча.Плиев помог "Оренбургу" покинуть зону вылета

По данным "СЭ", вратарь "Оренбурга" Михаил Кержаков пропустил матч 23-го тура чемпионата России с "Тереком" (2:1) из-за проблем с коленом. Факт травмы подтвердил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Роберт Евдокимов.

По его словам, характер повреждения станет понятен после прохождения голкипером углубленного медицинского обследования.

Напомним, что зимой 30-летний Кержаков перешел в "Оренбург" на правах аренды из "Зенита", провел пять матчей в чемпионате, пропустил шесть голов. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...