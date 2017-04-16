У Михаила Кержакова - проблемы с коленом

По данным "СЭ", вратарь "Оренбурга" Михаил Кержаков пропустил матч 23-го тура чемпионата России с "Тереком" (2:1) из-за проблем с коленом. Факт травмы подтвердил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Роберт Евдокимов.

По его словам, характер повреждения станет понятен после прохождения голкипером углубленного медицинского обследования.

Напомним, что зимой 30-летний Кержаков перешел в "Оренбург" на правах аренды из "Зенита", провел пять матчей в чемпионате, пропустил шесть голов. (Сергей АСТАХОВ)