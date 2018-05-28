Тульский "Арсенал" объявит имя нового главного тренера до конца недели

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поблагодарил бывшего главного тренера Миодрага Божовича за работу в сезоне-2017/18. Под руководством черногорского специалиста, который не стал продлевать контракт с оружейниками, команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Хочу поблагодарить Миодрага за этот сезон, – цитирует пресс-служба тульского "Арсенала" Аджоева. – Божович нашел правильный подход к футболистам, сделав акцент на атакующем футболе. При такой тактике случаются и поражения, но самое главное, что игроки и болельщики получали удовольствие от того, что команда показывала на поле. Мы предложили Миодрагу продлить контракт на новых условиях. Он посчитал, что ему нужно двигаться дальше – это его право. Божович хороший тренер, специалист европейского уровня. Еще раз хочу сказать ему спасибо за проделанную работу.

– Когда станет известно имя нового главного тренера?

– После ухода Божовича свыше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России высказали свое желание возглавить нашу команду. Приятно, что есть такой ажиотаж, значит мы все делаем правильно. Идут переговоры. На этой неделе станет известно имя нового наставника "Арсенала".

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