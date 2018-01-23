Трахтенберг приехал на заседание комитета РФС по этике по делу Джикии

На заседание комитета РФС по этике приехал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Сегодня комитет разбирает дело защитника красно-белых Георгия Джикии.

Игрок на первом сборе команды в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

По данным "СЭ", помимо Трахтенберга, интересы защитника должен представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов.

"Дело Джикии". Возможные санкции