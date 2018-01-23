Трахтенберг приехал на заседание комитета РФС по этике по делу Джикии

На заседание комитета РФС по этике приехал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Сегодня комитет разбирает дело защитника красно-белых Георгия Джикии.
Игрок на первом сборе команды в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.
По данным "СЭ", помимо Трахтенберга, интересы защитника должен представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов.
"Дело Джикии". Возможные санкции
Леонид Трахтенберг приехал на комитет по этике, который сегодня рассмотрит дело Джикии #Спартак pic.twitter.com/xjBX73ecsZ– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 23 января 2018 г.
- Спартак (футбол)
- Сергей Родионов (футбол)
- Фернанду Мейра
- Луиз Адриану
- Леонид Трахтенберг
- Георгий Джикия
- Педро Роша
Mantis68
Теперь на стадионе кроме бананов шоколад тоже нельзя есть?
16:07
spetrov
Это сейчас самое главная новость. :)
15:27
shpasic
уедет с заседания безработным.
15:27
Весёлый©
Про шоколад шутить не бросим!
15:16