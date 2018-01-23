15:04 | Футбол — РФПЛ

Трахтенберг приехал на заседание комитета РФС по этике по делу Джикии

5

На заседание комитета РФС по этике приехал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Сегодня комитет разбирает дело защитника красно-белых Георгия Джикии.

Игрок на первом сборе команды в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза АдриануПедро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

По данным "СЭ", помимо Трахтенберга, интересы защитника должен представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов.

"Дело Джикии". Возможные санкции

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mantis68

Теперь на стадионе кроме бананов шоколад тоже нельзя есть?

16:07

spetrov

Это сейчас самое главная новость. :)

15:27

shpasic

уедет с заседания безработным.

15:27

Весёлый©

Про шоколад шутить не бросим!

15:16