Тимофей Калачев: "Терек" не придумал ничего сложного"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "Терека" посетовал, что его команда потеряла концентрацию после забитого мяча.

– Ошибки, потеря концентрации – ничего сложного "Терек не придумал", – сказал Калачев в эфире телеканала "Наш футбол". – Пропустили в элементарных ситуациях. Усталость после игры с "Аяксом"? Нам не просто. Замен почти нет, сложно. Но это ничего не отменяет, мы приехали побороться за победу.

Трансляция матча "Терек" – "Ростов"