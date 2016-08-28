Тимофей Калачев: "Терек" не придумал ничего сложного"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "Терека" посетовал, что его команда потеряла концентрацию после забитого мяча.
– Ошибки, потеря концентрации – ничего сложного "Терек не придумал", – сказал Калачев в эфире телеканала "Наш футбол". – Пропустили в элементарных ситуациях. Усталость после игры с "Аяксом"? Нам не просто. Замен почти нет, сложно. Но это ничего не отменяет, мы приехали побороться за победу.
Лев Красоткин
Все увидели удаление Гацкана? Даже комментатор не выдержал, сказал о решении судьи пару ласковых!!!
20:50