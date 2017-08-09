Тимофеев подвернул ногу в матче с "Арсеналом" и был заменен на Глушакова

В матче 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" полузащитник красно-белых Артем Тимофеев получил травму. Футболист подвернул ногу при отборе мяча, схватился за левое колено после падения и не смог продолжить встречу.
Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.
ЗДОРОВЬЯ!!! Артём Тимофеев (@fcsm_official)#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 1:0 pic.twitter.com/Mgca3K8i6l– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
баламошка
Здоровья!
20:39
zoolord
Это потому что практики нормальной нет
20:36
funyaka
Кресты порвал, я в шоке..
20:35
ведвел
надеюсь не так страшно как выглядело
20:26
Jean4
Очень не хотелось бы, но похоже травма серьезная, а-ля Зобнин. Здоровья парню!
20:23