20:04 | Футбол — РФПЛ

Тимофеев подвернул ногу в матче с "Арсеналом" и был заменен на Глушакова

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В матче 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" полузащитник красно-белых Артем Тимофеев получил травму. Футболист подвернул ногу при отборе мяча, схватился за левое колено после падения и не смог продолжить встречу.

Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Здоровья!

20:39

zoolord

Это потому что практики нормальной нет

20:36

funyaka

Кресты порвал, я в шоке..

20:35

ведвел

надеюсь не так страшно как выглядело

20:26

Jean4

Очень не хотелось бы, но похоже травма серьезная, а-ля Зобнин. Здоровья парню!

20:23