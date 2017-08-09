Тимофеев подвернул ногу в матче с "Арсеналом" и был заменен на Глушакова

В матче 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" полузащитник красно-белых Артем Тимофеев получил травму. Футболист подвернул ногу при отборе мяча, схватился за левое колено после падения и не смог продолжить встречу.

Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"