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Тарханов подтвердил, что покинул "Славию"

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Александр Тарханов подтвердил, что покидает пост главного тренера болгарского футбольного клуба "Славия". Ранее информацию об уходе российского специалиста подтвердил президент клуба Вацлав Стефанов.

– Я покидаю "Славию", остались формальности, которые должны быть решены завтра, – приводит ТАСС слова Тарханова.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов признался, что хочет пригласить на пост главного тренера команды Александра Тарханова, который уже работал в этой команде с 2013 по 2015 год. Пост наставника "Урала" после матча премьер-лиги с "Тереком" (1:4) покинул Вадим Скрипченко.

Вадим Скрипченко: "Решение об уходе никак не связано с игрой "Урал" - "Терек" // 
Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком" // 
Роман Павлюченко: "Отставка Скрипченко - шок для меня" //
Григорий Иванов: "Не верю, что Скрипченко провел переговоры с "Крыльями" у меня за спиной"

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