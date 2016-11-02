Тарханов подтвердил, что покинул "Славию"

Александр Тарханов подтвердил, что покидает пост главного тренера болгарского футбольного клуба "Славия". Ранее информацию об уходе российского специалиста подтвердил президент клуба Вацлав Стефанов.

– Я покидаю "Славию", остались формальности, которые должны быть решены завтра, – приводит ТАСС слова Тарханова.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов признался, что хочет пригласить на пост главного тренера команды Александра Тарханова, который уже работал в этой команде с 2013 по 2015 год. Пост наставника "Урала" после матча премьер-лиги с "Тереком" (1:4) покинул Вадим Скрипченко.

Вадим Скрипченко: "Решение об уходе никак не связано с игрой "Урал" - "Терек" //

Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком" //

Роман Павлюченко: "Отставка Скрипченко - шок для меня" //

Григорий Иванов: "Не верю, что Скрипченко провел переговоры с "Крыльями" у меня за спиной"