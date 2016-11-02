Тарханов покинул пост главного тренера "Славии"

Главный тренер болгарской "Славии" Александр Тарханов покинул свой пост, сообщает Sportal. Информацию об уходе российского специалиста подтвердил президент клуба Вацлав Стефанов.
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов признался, что хочет пригласить на пост главного тренера команды Александра Тарханова, который уже работал в этой команде с 2013 по 2015 год. Пост наставника "Урала" после матча премьер-лиги с "Тереком" (1:4) покинул Вадим Скрипченко.
Вадим Скрипченко: "Решение об уходе никак не связано с игрой "Урал" - "Терек" //
Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком" //
Роман Павлюченко: "Отставка Скрипченко - шок для меня" //
Григорий Иванов: "Не верю, что Скрипченко провел переговоры с "Крыльями" у меня за спиной"
MAYERICK
Схемы Иванова вечны!!!!!!
21:40
knecht alex
Тарханов может неплохо договариваться под ковром, такой лишним не будет в любом коллективе.
21:38
jаhlexx
Настоящий мужик, уважаю. Сказал что не видел игру Урал - Терек, но верит что всё было честно, и после этого благородно покинул чемпионат Болгарии занимая 10-е место из 14-ти команд, дабы принять самый честный коллектив физкультуры. Иванов - "Сработаемся!!!"
21:29
grey174
Так... Продолжаем делать вид, будто бы не знаем почему ушел Тарханов и где он появится!!!
21:04
Gnomik178
абсолютно согласен с бокшичем
21:03
бокшич
как всё таки схвачено в нашем футболе какой интерес смотреть болеть всё предсказуемо так же как с правительством думой выборами всё прогнившее и наше поколение другого уже не увидит К СОЖАЛЕНИЮ
20:43
Саша ИЗ Симферополя
Венцеслав а не ВАцлав! Исправьте и не позорьтесь.
20:32
streletc1783
что деньги с человеком делают.поманили трёшкой-кинул всех.какая неустойка?видимо мизер.
20:28