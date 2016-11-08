Сын Сергея Гуренко пройдет просмотр в "Локомотиве"

Во время паузы в чемпионате России "Локомотив" просмотрит 22-летнего полузащитника Артема Гуренко. Хавбек приходится сыном Сергею Гуренко, выступавшему за железнодорожников с 1995-го по 1999-й, а также с 2003 по 2008 год.

- С просьбой просмотреть Артема Гуренко к Юрию Семину обратился отец футболиста, - приводят "Известия" слова источника в клубе. - Произошло это после матча "Локомотив" - ЦСКА в чемпионате России, на котором бывший полузащитник железнодорожников Сергей Гуренко присутствовал лично.

Семин оказался не против устроить просмотр для 22-летнего сына бывшего игрока "Локо", с которым у тренера сложились хорошие отношения во время совместной работы в московском клубе. Однако специалист не стал давать каких-либо гарантий того, что это в итоге приведет к подписанию профессионального контракта. Ожидается, что Артем Гуренко приедет на просмотр уже в ближайшие две недели, во время паузы на игры национальных команд.