Судьба Карасева: завтра главным в Лиге чемпионов, в субботу - помощником Кукуяна

Определены арбитры и инспекторы матчей 14-го тура чемпионата России, которые пройдут с 21 по 23 октября. Необычным выглядит назначение на матч "Спартак" – "Амкар" Сергея Карасева – резервным судьей. Арбитр, который в среду будет работать на встрече Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик", в субботу станет помогать Павлу Кукуяну, в августе проведшему свой первый и пока последний матч в премьер-лиге.

Центральные игры ЦСКА – "Зенит" и "Локомотив" – "Краснодар" будут судить бригады Михаила Вилкова и Сергея Лапочкина.

А общий список назначений выглядит так:

"СКА-Хабаровск" – "Уфа" – С.КУЛИКОВ (Саранск), Кобзев (Москва), А.Богданов (Верея), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Ходырев (Москва);

"Тосно" – "Ростов" – МОСКАЛЕВ (Воронеж), Еремин, Елеференко (оба – Москва), резервный Любимов, инспектор Безубяк (оба – Санкт-Петербург);

"Рубин" – "Динамо" – К.ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Жвакин, Болховитин (оба – Ленинградская область), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Гончар (Сочи);

"Спартак" – "Амкар" - КУКУЯН (Сочи), Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи), резервный Карасев (Москва), инспектор Румянцев (Санкт-Петербург);

"Урал" – "Ахмат" – А.В.НИКОЛАЕВ (Москва), Лунев (Новосибирск), Сафьян (Москва), резервный Борисов (Самара), инспектор Жафяров (Москва);

ЦСКА – "Зенит" – ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Березнев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск), резервный И.Федотов, инспектор Зуев (Москва);

"Анжи" – "Арсенал" – БЕЗБОРОДОВ, Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Болотенков, резервный Чебан, инспектор А.Бутенко (все – Москва);

"Локомотив" – "Краснодар" – С.С.ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), В.Семенов (Гатчина), Абусуев (Санкт-Петербург), Апонасенко, инспектор Баскаков (оба – Москва). (Александр БОБРОВ)