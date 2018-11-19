Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве "Тосно" до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.

- Судебное заседание отложено до 12.40 по московскому времени 17 декабря", - говорится в материалах дела.

"Тосно" прекратил существование после завершения прошлого сезона. Признать клуб банкротом требуют ряд кредиторов.

Также в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается иск к клубу от стадиона "Петровский", который был в 2017-2018 годах домашней ареной команды.

Спортивный комплекс требует с клуба 12,9 миллиона рублей за проведение игры на стадионе.В прошедшем сезоне "Тосно" выиграл Кубок России, вылетев при этом из премьер-лиги.

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