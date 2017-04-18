Станислав Черчесов: "Нет напряжения по поводу того, что "Ростов" не забивает в последних играх"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" не согласен с тем, что футболисты, играющие под руководством Курбана Бердыева, плохо вписываются в другие схемы. По словам специалиста в невызове некоторых футболистов в сборную отсутствует личный аспект.

- Если Смолов в прошлом сезоне играл почти во всех матчах, то в этом он пропустил минимум треть, если не больше, - сказал Черчесов. - Объективно, что он не дотягивает до результата прошлого года. Но еще семь туров впереди.

Если говорить о Дзюбе, то в прошлом сезоне у него был Халк, который его снабжал мячами. Опять же, сезон еще не завершен. Если говорить о его состоянии, то здесь большой вопрос. Но, опять же, мы находимся на связи. Будем знать насколько он готов принять участие в Кубке конфедераций и провести этот турнир на высоком уровне.

Промес - вопрос. "Спартак" набрал 50 очков, а забитых мячей меньше. Опять же, появился Луиз Адриану, Зе Луиш, поэтому в команде все пропорционально распределено.

"Ростов" не забивает в последних играх? Кто-то смотрит на ноль в графе пропущенных мячей, но в сборной атакующие футболисты из "Ростова". По этому поводу пока не какого-то напряжения, при этом мы внимательно наблюдаем. Прошла какая-то евроэйфория и определенный спад, что нормально. Но не хотелось бы, чтобы этот спад затянулся.

- Почему футболисты команд Бердыева оказываются вне состава сборной России? У Черчесова они играют, но почему его футболисты тяжело вписываются в другие схемы?

- Не могу с этим согласиться, потому что у нас почти всегда играет Кудряшов, Ерохин, Полоз. Опять же, мы не можем их сравнить с тем же Смоловым, потому что их рядом нет. Еще неизвестно как бы это выглядело. Но мы рассчитываем на них. А то, что тогда они не играли, а сейчас вызываются - в этом нет ничего личного.