"Спартак" взял Глушакова в Казань на матч с "Рубином"

Сегодня днем после тренировки на базе в Тарасовке "Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Казань на матч 12-го тура премьер-лиги против "Рубина", информирует официальный сайт красно-белых. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 20 футболистов.
Это вратари – Александр Максименко и Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев и Софьян Ханни; нападающий Сильванус Нимели.
Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Форвард Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе.
Хавбек Фернанду получил повреждение в матче Лиги Европы против "Рейнджерс", у него диагностировано воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. На возвращение в строй бразильцу может потребоваться до двух недель.
Форвард Зе Луиш также вернулся из Шотландии с травмой, у него ушиб бедра.
Еще один нападающий Луиз Адриану пожаловался на боли в мышцах бедра на сегодняшней утренней тренировке. В ближайшее время он пройдет обследование.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-10-28-spartak_vyletayet_v_kazan/
- Рубин
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Рейнджерс Гл
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Роман Еременко
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Георгий Джикия
- Софьян Ханни
- Сильванус Нимели
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий
- Марко Петкович
- Педро Роша
- Николай Рассказов
- Рауль Рианчо (тренер)