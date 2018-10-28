"Спартак" взял Глушакова в Казань на матч с "Рубином"

Сегодня днем после тренировки на базе в Тарасовке "Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Казань на матч 12-го тура премьер-лиги против "Рубина", информирует официальный сайт красно-белых. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 20 футболистов.

Это вратари – Александр Максименко и Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев и Софьян Ханни; нападающий Сильванус Нимели.

Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Форвард Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе.

Хавбек Фернанду получил повреждение в матче Лиги Европы против "Рейнджерс", у него диагностировано воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. На возвращение в строй бразильцу может потребоваться до двух недель.

Форвард Зе Луиш также вернулся из Шотландии с травмой, у него ушиб бедра.

Еще один нападающий Луиз Адриану пожаловался на боли в мышцах бедра на сегодняшней утренней тренировке. В ближайшее время он пройдет обследование.