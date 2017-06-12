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"Спартак" вышел из отпуска. Видео

Андрей ЕЩЕНКО и чемпионский кубок "Спартака". Фото Ярослав СУСОВ, "СЭ"
Андрей ЕЩЕНКО и чемпионский кубок "Спартака". Фото Ярослав СУСОВ, "СЭ"
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"Спартак" вышел из отпуска, сегодня и завтра две группы футболистов проходят медосмотр в клинике спортивной медицины в Лужниках. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах. Кроме того, в Сокольниках сегодня "Спартак" выставил завоеванный трофей - кубок чемпионов России.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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serenky25

Ну здесь то все хорошо пока...А как там дела у проекта Абрамовича под кодовым названием "Леонид"? И будут ли трансферы у ЦСКА? ГВК сказал, что сам не знает.... Думаю это зависит от продажи Головского.. Ну и конечно Манчини и цветик-семицветик. Оторвал листочек чековой книжки и сказа хочу......И будет это такой цветник...Вот о чем писать то надо....А о том, что Спартак чемпион и вышел из отпуска это мы итак знаем...

16:04

Don

marksan, иго-го, иго-го))))))))

16:00

marksan

баламошка_____ В том, что ты просто баламошка, а я марксан! Не понял? Доживи до моих годов.... баламошка!

15:52

баламошка

mendeleev Это кому-то интересно, да?////////////////////Тебе, раз ты написал. Всё, теперь ты в секте)

14:04

mendeleev

Это кому-то интересно, да?

14:00

баламошка

marksan Митяй Антибомж - Фернандо же чёрный. ________________________________________ Истинная сущность фаната Спартака!//////////////////////В чём сущность-то, дура немытая?)

13:37

marksan

Митяй Антибомж - Фернандо же чёрный. ________________________________________ Истинная сущность фаната Спартака!

13:35

marksan

А где осмотр? Эти физиономии мы уже два месяца смотрим, благодаря СЭ!

13:34

Митяй Антибомж

баламошка, Фернандо же чёрный. Сэмюэл Л. Джексон лучше поканает. На крайняк Безруков ))

13:15

баламошка

Желательно скомпоновать все ролики в голливудский фильм. В роли Давыдова - Ди Каприо , в роли Карреры - Джонни Депп, в роли Фернандо - Брэд Питт.

13:09