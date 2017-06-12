"Спартак" вышел из отпуска. Видео

"Спартак" вышел из отпуска, сегодня и завтра две группы футболистов проходят медосмотр в клинике спортивной медицины в Лужниках. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах. Кроме того, в Сокольниках сегодня "Спартак" выставил завоеванный трофей - кубок чемпионов России.
Спартак вышел из отпуска и проходит медосмотр. Первым приехал Давыдов #Спартак pic.twitter.com/lPx9yFs2bq– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Следом за Давыдовым прибыл Луиз Адриану pic.twitter.com/I1yhosxsKj– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Сальва уже вернулся из пешего похода в Италию 😜 #Спартак pic.twitter.com/FZViYAQnT8– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Зуева фанаты также поприветствовали #Спартак pic.twitter.com/Tcsabdy3w6– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
А вот Ещенко сам первым поздоровался с фанатами 😳 Соскучился? #Спартак pic.twitter.com/u415eMMfpE– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Ребров и Ещенко уже в Сокольниках pic.twitter.com/bFKYSm81T1– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 12 июня 2017 г.
Тренировка от Александра Овечкина pic.twitter.com/Vd3hvlYztt– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 12 июня 2017 г.
Ещенко и Кубок #СпартакЧемпион pic.twitter.com/IzuQBPsQHU– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 12 июня 2017 г.
Леонид Трахтенберг почти так же популярен, как и футболисты "Спартака" #СпартакЧемпион pic.twitter.com/Oz0A6cTCFG– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 12 июня 2017 г.
serenky25
Ну здесь то все хорошо пока...А как там дела у проекта Абрамовича под кодовым названием "Леонид"? И будут ли трансферы у ЦСКА? ГВК сказал, что сам не знает.... Думаю это зависит от продажи Головского.. Ну и конечно Манчини и цветик-семицветик. Оторвал листочек чековой книжки и сказа хочу......И будет это такой цветник...Вот о чем писать то надо....А о том, что Спартак чемпион и вышел из отпуска это мы итак знаем...
16:04
Don
marksan, иго-го, иго-го))))))))
16:00
marksan
баламошка_____ В том, что ты просто баламошка, а я марксан! Не понял? Доживи до моих годов.... баламошка!
15:52
баламошка
mendeleev Это кому-то интересно, да?////////////////////Тебе, раз ты написал. Всё, теперь ты в секте)
14:04
mendeleev
Это кому-то интересно, да?
14:00
баламошка
marksan Митяй Антибомж - Фернандо же чёрный. ________________________________________ Истинная сущность фаната Спартака!//////////////////////В чём сущность-то, дура немытая?)
13:37
marksan
Митяй Антибомж - Фернандо же чёрный. ________________________________________ Истинная сущность фаната Спартака!
13:35
marksan
А где осмотр? Эти физиономии мы уже два месяца смотрим, благодаря СЭ!
13:34
Митяй Антибомж
баламошка, Фернандо же чёрный. Сэмюэл Л. Джексон лучше поканает. На крайняк Безруков ))
13:15
баламошка
Желательно скомпоновать все ролики в голливудский фильм. В роли Давыдова - Ди Каприо , в роли Карреры - Джонни Депп, в роли Фернандо - Брэд Питт.
13:09