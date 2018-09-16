"Спартак" проиграл "Ахмату" и отпустил "Зенит"

"Спартак" на своем поле в матче 7-го тура чемпионата России уступил "Ахмату" (1:2).

На гол Родолфу с пенальти красно-белые ответили ударом капитана команды Георгия Джикии после подачи углового. Победу гостям принес Антон Швец на 86-й минуте игры.

"Спартак", потерпевший первое поражение в РПЛ, с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице и теперь на 5 баллов отстает от лидирующего "Зенита". В следующем туре в воскресенье, 23 сентября, красно-белые сыграют с ЦСКА (12 очков).

"Ахмат", для которого эта встреча стала первой после возвращения Рашида Рахимова, с 10 очками поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: Родолфу, 20 - с пенальти (0:1). Джикия, 56 (1:1). Швец, 86 (1:2).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Джикия, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий, Фернанду, Зобнин, Попов (Глушаков, 73), Ханни (Луиз Адриану, 84), Зе Луиш.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Анхель, Мохаммади, Думбья, Исмаэл, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 71), Бериша (Митришев, 63).

Предупреждения: Бериша, 25. Зобнин, 34. Ханни, 38. Иванов, 39. Семенов, 42. Гащенков, 54. Городов, 90+2.

Судьи: Казарцев, Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

16 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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