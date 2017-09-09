"Спартак" победил "Рубин"

"Спартак" в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Рубин".
Победный гол в начале второго тайма забил Квинси Промес. Для 25-летнего голландца этот забитый мяч стал 50-м в 100-й игре за красно-белых.
В составе москвичей дебютировал 22-летний бразильский нападающий Педро Роша.
У казанцев с первых минут с капитанской повязкой вышел вернувшийся в команду 37-летний защитник Сесар Навас.
Благодаря этому результату "Спартак" (12 очков) обошел "Уфу" (10) и вышел на восьмое место, по очкам догнав "Ахмат". Команда Курбана Бердыева осталась на шестой строчке с 14 баллами.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Спартак" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)
Гол: Промес, 48.
"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков, Попов (Пашалич, 75), Комбаров, Луиз Адриану (Педро Роша, 88), Промес.
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон (Сорокин, 69), Бауэр, М`Вила, Оздоев (Лестьенн, 70), Цакташ (Сонг, 76), Гекдениз, Канунников.
Предупреждения: Промес, 17. Попов, 20. Сигурдссон, 34. Ещенко, 40. Кутепов, 73.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).
9 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 28781 зрителей
Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #СпартакРубин 1:0 48' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/zEreuioE6Q– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Доктор Айболит
Хорошо хоть так!!
20:56
Mark Krass
ХафноклуП победил антифутбол )) Без Промяса свинтак полнейшее днище)) бугага))
20:56
shpasic
да ещё и обогнали Рубин! и наконец-то разницу мячей в ноль выправили.
20:56
konstantin sh
1:0 - хороший счет. Он приводит к чемпионству.
20:56
16vic
Надо просто выключить губастого!
20:55
lisenkoff
всё по делу, но второй забивать нужно было, в конце без валидола наконец. Промес лучший.
20:55
Фесстиваль
Тооп. чеемпионы!!
20:55
Jean4
Иногда они возвращаются.
20:55
Бней Иегуда
На классе!))
20:55
Mad Butcher
На чистейшем классе. У татар ноль ударов в створ. ОуКБ
20:54