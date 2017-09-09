"Спартак" победил "Рубин"

"Спартак" в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Рубин".

Победный гол в начале второго тайма забил Квинси Промес. Для 25-летнего голландца этот забитый мяч стал 50-м в 100-й игре за красно-белых.

В составе москвичей дебютировал 22-летний бразильский нападающий Педро Роша.

У казанцев с первых минут с капитанской повязкой вышел вернувшийся в команду 37-летний защитник Сесар Навас.

Благодаря этому результату "Спартак" (12 очков) обошел "Уфу" (10) и вышел на восьмое место, по очкам догнав "Ахмат". Команда Курбана Бердыева осталась на шестой строчке с 14 баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Спартак" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Промес, 48.

"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков, Попов (Пашалич, 75), Комбаров, Луиз Адриану (Педро Роша, 88), Промес.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон (Сорокин, 69), Бауэр, М`Вила, Оздоев (Лестьенн, 70), Цакташ (Сонг, 76), Гекдениз, Канунников.

Предупреждения: Промес, 17. Попов, 20. Сигурдссон, 34. Ещенко, 40. Кутепов, 73.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).

9 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 28781 зрителей

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"