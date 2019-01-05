Александр Самедов: "Грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается"

Полузащитник Александр Самедов, который расторг контракт со "Спартаком", прокомментировал данное решение. Напомним, что договор футболиста с клубом был расторгнут по соглашению сторон.

34-летний Самедов является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды "Спартака" в ноябре 2002 года.

– Конечно, грустно покидать родной клуб, – сказал Самедов в интервью пресс-службе клуба. – Но это жизнь. И она продолжается.

– Можете сравнить чувства, которые испытывали во время дебюта в 2002-м – и в 2017-м?

– 16 лет назад был совсем другой "Спартак". Еще продолжалась эпоха Олега Ивановича Романцева. В 2017-м все было иначе, но от того не менее волнующе.

– Что для вас значат два года, проведенные в "Спартаке" после возвращения?

– Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом – бронзовые медали. Эти два года в "Спартаке" – большой этап в моей карьере.

– Какой гол за красно-белых вам особенно дорог?

– Мяч, который я забил в первом же домашнем матче после возвращения в ворота "Анжи". Мы тогда выиграли 1:0. Пожалуй, это самый памятный гол.

– Летом прошлого года вы стали заслуженным мастером спорта. И это еще одно достижение в вашей футбольной биографии.

– Да, выход со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира – большое достижение. Рад, что добился этого в качестве игрока красно-белых.

– Что можете сказать клубу и болельщикам на прощание?

– "Спартаку" желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!

С 2005 по 2017 год полузащитник выступал в составе "Локомотива", "Москвы" и "Динамо". В 2017-м году Самедов вернулся в "Спартак". В составе красно-белых игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Самедов провел за "Спартак" 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах и забил 7 голов.

"Спартак" объявил о расторжении контракта с Самедовым