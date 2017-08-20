"Спартак" не рассматривает вариант с отставкой Карреры

Как стало известно "СЭ", совет директоров "Спартака" сохраняет доверие к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Возможность отставки итальянца на данный момент не рассматривается.

Руководство клуба признает, что старт сезона получился для команды неудачным, однако полагает, что в преддверии Лиги чемпионов смена главного тренера не даст желаемого эффекта. Работа по поиску возможных преемников в клубе также не ведется. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпион России открыл новый сезон победой в матче за Суперкубок с "Локомотивом" (2:1). В премьер-лиге красно-белые в 7 турах набрали 8 очков, одержав две победы при двух ничьих и трех поражениях – от "Зенита" (1:5 в Санкт-Петербурге), ЦСКА (1:2 в гостях) и вчера от "Локомотива" (3:4 на своем поле). Накануне спартаковцы не удержали перевес в два мяча после первого тайма, оставшись вдесятером после удаления Александра Самедова.