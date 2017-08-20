"Спартак" не рассматривает вариант с отставкой Карреры

Как стало известно "СЭ", совет директоров "Спартака" сохраняет доверие к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Возможность отставки итальянца на данный момент не рассматривается.
Руководство клуба признает, что старт сезона получился для команды неудачным, однако полагает, что в преддверии Лиги чемпионов смена главного тренера не даст желаемого эффекта. Работа по поиску возможных преемников в клубе также не ведется. (Вячеслав КОРОТКИН)
Чемпион России открыл новый сезон победой в матче за Суперкубок с "Локомотивом" (2:1). В премьер-лиге красно-белые в 7 турах набрали 8 очков, одержав две победы при двух ничьих и трех поражениях – от "Зенита" (1:5 в Санкт-Петербурге), ЦСКА (1:2 в гостях) и вчера от "Локомотива" (3:4 на своем поле). Накануне спартаковцы не удержали перевес в два мяча после первого тайма, оставшись вдесятером после удаления Александра Самедова.
zenitoman
Правильно, после проигрыша в Хабаровске уволят.
18:40
Валерий Милан-Монако
Кто отвечает за трансферную политику Спартака?(( Ты уволен!(
18:38
alar
Чтобы кто в Спартаке не говорил и не утверждал, но дальнейшее неудачное выступление в чемпионате с провалом в ЛЧ, однозначно приведёт к отставке Карреры в декабре! Только проход Спартака в весеннюю стадию Лиги Европы, наряду с 5-ым местом в чемпионате России, может ещё сохранить Карреру от отставки весной...
18:35
bukia70
ему самому пора уходить! или игроки не способны сделать больше, или он не может дать им больше! в любом случае нужно расстаться. 7-10 место в этом сезоне потолок Спартака.
18:32
Валерий Милан-Монако
И руководству "огромное спасибо"(( Где качественное усиление?( Именно КАЧЕСТВЕННОЕ,а не гонщики(( Бездельники(((
18:32
Валерий Милан-Монако
Он обязан объединить коллектив) Единство и понимание между тренер и командой отсутствует(полный хаос( Если такая игра продолжит место быть(то нам лучше сейчас сняться с турнира Л/Ч дабы избежать позора( и не вылететь из высшей лиги((
18:09
эдпитер
Начинается новый сезон сериала , сейчас он называется "Массимоверим". Для того, что бы быть в курсе сюжета , рекомендуем посмотреть предыдущий сезон "Валераверим", тем более, что сюжет двух сезонов практически повторяется.
18:09
Mad Butcher
Не дождетесь конебомжары
18:07
71
Не надо. Каррера, верим!
18:05
Zello
Ну правильно, воли руководству хватает чтобы уволить только водителя, но еще не вечер
18:02
sergant89
А при чем здесь Каррера? Он не волшебник, чтобы вернуть тусовке свиных старперов былую молодость. Если игроки уже не способны отбегать все 90 минут на поле и во втором тайме подыхает все команда.
17:57
Protein
В принципе забыли одно слово "пока". Ближе к зимнему перерыву будут рассматривать вариант.
17:55
aech_63
А зря!!!!
17:49