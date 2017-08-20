17:45 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не рассматривает вариант с отставкой Карреры

Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", совет директоров "Спартака" сохраняет доверие к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Возможность отставки итальянца на данный момент не рассматривается.

 
Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Массимо КАРРЕРА.Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры

Руководство клуба признает, что старт сезона получился для команды неудачным, однако полагает, что в преддверии Лиги чемпионов смена главного тренера не даст желаемого эффекта. Работа по поиску возможных преемников в клубе также не ведется. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпион России открыл новый сезон победой в матче за Суперкубок с "Локомотивом" (2:1). В премьер-лиге красно-белые в 7 турах набрали 8 очков, одержав две победы при двух ничьих и трех поражениях – от "Зенита" (1:5 в Санкт-Петербурге), ЦСКА (1:2 в гостях) и вчера от "Локомотива" (3:4 на своем поле). Накануне спартаковцы не удержали перевес в два мяча после первого тайма, оставшись вдесятером после удаления Александра Самедова.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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zenitoman

Правильно, после проигрыша в Хабаровске уволят.

18:40

Валерий Милан-Монако

Кто отвечает за трансферную политику Спартака?(( Ты уволен!(

18:38

alar

Чтобы кто в Спартаке не говорил и не утверждал, но дальнейшее неудачное выступление в чемпионате с провалом в ЛЧ, однозначно приведёт к отставке Карреры в декабре! Только проход Спартака в весеннюю стадию Лиги Европы, наряду с 5-ым местом в чемпионате России, может ещё сохранить Карреру от отставки весной...

18:35

bukia70

ему самому пора уходить! или игроки не способны сделать больше, или он не может дать им больше! в любом случае нужно расстаться. 7-10 место в этом сезоне потолок Спартака.

18:32

Валерий Милан-Монако

И руководству "огромное спасибо"(( Где качественное усиление?( Именно КАЧЕСТВЕННОЕ,а не гонщики(( Бездельники(((

18:32

Валерий Милан-Монако

Он обязан объединить коллектив) Единство и понимание между тренер и командой отсутствует(полный хаос( Если такая игра продолжит место быть(то нам лучше сейчас сняться с турнира Л/Ч дабы избежать позора( и не вылететь из высшей лиги((

18:09

эдпитер

Начинается новый сезон сериала , сейчас он называется "Массимоверим". Для того, что бы быть в курсе сюжета , рекомендуем посмотреть предыдущий сезон "Валераверим", тем более, что сюжет двух сезонов практически повторяется.

18:09

Mad Butcher

Не дождетесь конебомжары

18:07

71

Не надо. Каррера, верим!

18:05

Zello

Ну правильно, воли руководству хватает чтобы уволить только водителя, но еще не вечер

18:02

sergant89

А при чем здесь Каррера? Он не волшебник, чтобы вернуть тусовке свиных старперов былую молодость. Если игроки уже не способны отбегать все 90 минут на поле и во втором тайме подыхает все команда.

17:57

Protein

В принципе забыли одно слово "пока". Ближе к зимнему перерыву будут рассматривать вариант.

17:55

aech_63

А зря!!!!

17:49