"Спартак" не оставляет попыток купить Гарая, есть интерес к Набиуллину и Рочине

Эсекиэль ГАРАЙ (справа) еще может перейти в "Спартак" этим летом. Фото AFP

По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить несколько трансферных сделок.

Красно-белые не оставили попыток приобрести аргентинского защитника Эсекиэля Гарая из "Валенсии" – до 31 августа переход возможен. Кроме того, "Спартак" проявляет интерес к игрокам "Рубина": полузащитникам Рочине и Оздоеву, а также защитнику Набиуллину. (Сергей ЕГОРОВ)

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