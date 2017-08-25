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18:00 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не оставляет попыток купить Гарая, есть интерес к Набиуллину и Рочине

Эсекиэль ГАРАЙ (справа) еще может перейти в "Спартак" этим летом. Фото AFP
Эсекиэль ГАРАЙ (справа) еще может перейти в "Спартак" этим летом. Фото AFP
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По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить несколько трансферных сделок.

Красно-белые не оставили попыток приобрести аргентинского защитника Эсекиэля Гарая из "Валенсии" – до 31 августа переход возможен. Кроме того, "Спартак" проявляет интерес к игрокам "Рубина": полузащитникам Рочине и Оздоеву, а также защитнику Набиуллину. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Kot, kotoryi

Даешь трансферную бомбу! :)))

18:27

ErikStein

СЭ продолжает сватать в Спартак всех подряд....а всем кому не лень продолжают писать на эти посты типа-на фиг они нужны или Федун жлобится купить нормального игрока,самим то не надоело,да и учитывая что реальных трансферов толком нет

18:16

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так вот он какой этот икорный бизнес!

18:16

Roov

По Гараю подключайте тёщу! И все будет ажуре.

18:15

Mad Butcher

Берем всех

18:12

СантехНИК

"Спартак" не оставляет попыток купить Гарая, Гарай сопротивляется в поте лица...своей жены.

18:12

Brest Ru

игроками из Амкара еще не интересуются?)))

18:10

Sergey_msk

МРАК!!! Это под ЛЧ???

18:05