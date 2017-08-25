"Спартак" не оставляет попыток купить Гарая, есть интерес к Набиуллину и Рочине

По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить несколько трансферных сделок.
Красно-белые не оставили попыток приобрести аргентинского защитника Эсекиэля Гарая из "Валенсии" – до 31 августа переход возможен. Кроме того, "Спартак" проявляет интерес к игрокам "Рубина": полузащитникам Рочине и Оздоеву, а также защитнику Набиуллину. (Сергей ЕГОРОВ)
Трансферами в "Спартаке" теперь занимается Каррера
Массимо Каррера: "Гарай мне нужнее, чем Луан"
- Рубин
- Спартак (футбол)
- Валенсия (футбол)
- Эсекиэль Гарай
- Магомед Оздоев
- Эльмир Набиуллин
- Рубен Рочина
Kot, kotoryi
Даешь трансферную бомбу! :)))
18:27
ErikStein
СЭ продолжает сватать в Спартак всех подряд....а всем кому не лень продолжают писать на эти посты типа-на фиг они нужны или Федун жлобится купить нормального игрока,самим то не надоело,да и учитывая что реальных трансферов толком нет
18:16
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так вот он какой этот икорный бизнес!
18:16
Roov
По Гараю подключайте тёщу! И все будет ажуре.
18:15
Mad Butcher
Берем всех
18:12
СантехНИК
"Спартак" не оставляет попыток купить Гарая, Гарай сопротивляется в поте лица...своей жены.
18:12
Brest Ru
игроками из Амкара еще не интересуются?)))
18:10
Sergey_msk
МРАК!!! Это под ЛЧ???
18:05