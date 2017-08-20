19:08 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" будет ждать ответа Ньянга до вторника

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Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг должен принять решение по поводу перехода в "Спартак"​ до вторника, информирует информирует итальянский журналист Альфредо Педулла. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. Отмечается, что "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.

Как сообщал "СЭ", Ньянг после прохождения медосмотра должен был подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //
"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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футбол>2018

Только дурак перейдет в команду на 104 месте в рейтинге УЕФА!!!!Удачи!!!!

19:51

ValeraK

Какое-то днище)) Спартаку денег девать некуда - бездарям-селекционерам срочно нужно оправдать свое существование.

19:48

Macellaio

ну не хочет он, чего тянуть-то его насильно.....

19:38

volga-tlt

ну кто-то навариться че не ясно то

19:37

marksan

Ну, дурдом!

19:34

NapoliFC

НУЖНЫ ТРИ ЗАЩИТНИКА, 1 В ЦЕНТР и 2 НА ФЛАНГИ, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!!!

19:31