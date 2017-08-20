"Спартак" будет ждать ответа Ньянга до вторника

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг должен принять решение по поводу перехода в "Спартак"​ до вторника, информирует информирует итальянский журналист Альфредо Педулла. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. Отмечается, что "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.

Как сообщал "СЭ", Ньянг после прохождения медосмотра должен был подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

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