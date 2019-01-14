"Спартак" будет больше атаковать". Рассказов - об изменениях при Кононове

Защитник "Спартака" Николай Рассказов заявил, что красно-белые будут больше атаковать через крайние фланги. 21-летний спортсмен добавил, что главный тренер московского клуба Олег Кононов просит от него больше выдвигаться вперед.

- Мы больше работаем с мячом, - сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе. - Но все это происходит вместе с бегом. Есть и нагрузка, и контакт с мячом. Все отлично. Проигрыш Джикии? По делу проиграли, но отыграемся. Жди, Джикия, ответной игры!

Требования к защитникам немного поменялись: меня просят больше атаковать и выдвигаться вперед. В современном футболе крайние защитники много двигаются вдоль бровки. "Спартак" будет больше атаковать, во многом через крайние фланги.

В текущем сезоне Рассказов провел 22 матча за "Спартак".

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