18:07 | Футбол — РФПЛ

"Спарта" арендовала Ристича у "Краснодара"

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"Краснодар" и пражская "Спарта" достигли договоренности об аренде полузащитника Михайло Ристича до конца 2018 года. Как информирует пресс-служба быков, у чешского клуба есть право выкупа 22-летнего серба.

Ристич перешел в "Краснодар" из белградской "Црвены Звезды" летом 2017 года и сыграл в составе "горожан" 8 официальных матчей, не отметившись в них результативными действиями. Футболист уже присоединился к своей новой команде.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130766​

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rotor

В матче с Црвеной Звездой он мне понравился. Вроде неплохой игрок

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