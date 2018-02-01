"Спарта" арендовала Ристича у "Краснодара"

"Краснодар" и пражская "Спарта" достигли договоренности об аренде полузащитника Михайло Ристича до конца 2018 года. Как информирует пресс-служба быков, у чешского клуба есть право выкупа 22-летнего серба.

Ристич перешел в "Краснодар" из белградской "Црвены Звезды" летом 2017 года и сыграл в составе "горожан" 8 официальных матчей, не отметившись в них результативными действиями. Футболист уже присоединился к своей новой команде.

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