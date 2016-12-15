Сослан Джанаев: "Попав в "Ростов", понял, что о тактике не знаю ничего"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что главный тренер команды Курбан Бердыев знает о тактике абсолютно все. По словам Джанаева, в "Ростове" он в тактическом плане научился многим мелочам.

– Видели видео, как Бердыев на тренировке перед матчем с ПСВ стоит на поле, рядом тренога и тренер по макету двигает фишки? Что это такое и правда ли, что у Курбана Бекиевича есть методика, когда синхронность защитников достигается на тренировках при помощи специальных ограничителей, не позволяющих игроку покинуть зону?

– Мы, вратари, участвуем в теоретических занятиях, в курсе всех перестроений защитников. Пока мне не попадалось то видео, о котором вы говорите, а во время предматчевой тренировки голкиперы работают отдельно от команды, на другой половине поля. Что касается ограничителей, то немного не так: поле размечается по квадратам. Курбан Бекиевич досконально объясняет игровую ситуацию, и каждый должен знать свой квадрат. Это показывается на макете, а потом на поле. Проводятся специальные занятия, во время которых отрабатываются именно такие перестроения.

– Вы с таким столкнулись впервые в карьере?

– Да. Работа с Бердыевым дала понимание, что тактика – важнейший элемент успеха. Курбан Бекиевич знает о ней все. Попав в "Ростов", понял, что о тактике не знаю вообще ничего. Многим мелочам, о которых раньше вообще не задумывался, научился именно здесь. (Сергей ЕГОРОВ)

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