СКА поздравил Прохоркина с 24-летием

СКА в своем Твиттере поздравил нападающего команды Николая Прохоркина с днем рождения. В воскресенье форварду питерских армейцев исполняется 24 года.

- Хоккейный клуб СКА поздравляет Николая с праздником, желает ему удачных матчей, множества голов и отсутствия травм, - говорится в поздравлении. - Счастья, здоровья и хорошего настроения! С днем рождения!

Напомним, Прохоркин выступает за СКА с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, набрав 7 (4+3) очка при 6 минутах штрафного времени.

Сегодня СКА дома сыграет с "Трактором" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.