СКА поздравил Прохоркина с 24-летием

СКА в своем Твиттере поздравил нападающего команды Николая Прохоркина с днем рождения. В воскресенье форварду питерских армейцев исполняется 24 года.
- Хоккейный клуб СКА поздравляет Николая с праздником, желает ему удачных матчей, множества голов и отсутствия травм, - говорится в поздравлении. - Счастья, здоровья и хорошего настроения! С днем рождения!
Напомним, Прохоркин выступает за СКА с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, набрав 7 (4+3) очка при 6 минутах штрафного времени.
Сегодня СКА дома сыграет с "Трактором" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
А теперь к поздравлениям!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 17 сентября 2017 г.
У Николая Прохоркина будет двойной стимул отличиться - ему исполняется 24.
С праздником!https://t.co/ugFRztwnvb pic.twitter.com/y2TCvcjRg5
shpasic
редактор, видимо, увидел, что СКА с Ахматом играет.
12:22
shpakЪ
Новость в разделе РФПЛ?
12:16
forscher
Настоящая футбольная новость!
12:00