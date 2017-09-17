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11:15 | Футбол — РФПЛ

СКА поздравил Прохоркина с 24-летием

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СКА в своем Твиттере поздравил нападающего команды Николая Прохоркина с днем рождения. В воскресенье форварду питерских армейцев исполняется 24 года.

- Хоккейный клуб СКА поздравляет Николая с праздником, желает ему удачных матчей, множества голов и отсутствия травм, - говорится в поздравлении. - Счастья, здоровья и хорошего настроения! С днем рождения!

Напомним, Прохоркин выступает за СКА с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, набрав 7 (4+3) очка при 6 минутах штрафного времени.

Сегодня СКА дома сыграет с "Трактором" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

редактор, видимо, увидел, что СКА с Ахматом играет.

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shpakЪ

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forscher

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