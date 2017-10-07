Силкин объяснил причины неудач "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что в неудачах бело-голубых нельзя винить только Юрия Калитвинцева, уволенного с поста наставника команды. По его словам, "Динамо" необходимо усиление. Напомним, что главным тренером назначен Дмитрий Хохлов.

– А что же тогда произошло в этом сезоне?

– Бывают разные ситуации. Может быть, не стоит винить только тренера.

– Почему?

– Понятно, что команде нужно было усиление. Но его не последовало. Игроки, которые пришли, не соответствуют задачам клубам. Я не понимаю одного! Приобрели иностранцев, а они сидят на скамейке. Это нонсенс, такого быть не должно!

– Кого вы имеете в виду?

– Например, Шуньича. Да проще назвать тех, кто пришелся ко двору. Один человек – Самба Соу, но и он травмировался… А остальные точно не усилили. Можно говорить о провале трансферной кампании. Это повлияло на результаты.

– Как же теперь работать Хохлову – без Панченко, Соу?

– Будет тяжело. Как выбираться? Надо искать варианты. Для чего порой нужны перестановки? Команда иногда "плывет", и ее нужно встряхнуть. Перестановка напрашивалась, потому что нет результата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)