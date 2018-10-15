Шантажист готов продать порно с участием Аланы Мамаевой за 3 тысячи долларов

Анонимный шантажист готов продать видео с участием жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы за 3000 долларов, сообщает "Московский комсомолец". Ранее Алана опубликовала на своей странице скриншоты переписки из мессенджера. Абонент, называющий себя "Кеша Кеша", шантажирует модель тем, что собирается опубликовать её переписки, фото и видео, а также угрожает расправой её мужу. Вымогатель напрямую заявляет, что специально выходил на Мамаевых, вскрывал телефоны и тратился на технику.

Жена футболиста приводит три скриншота, диалог в одном из них датируется 11 октября. Из диалога ясно, что злодей уже шантажировал Алану, так как он пишет, что раньше хотел миллион и что надо было закинуть деньги "тогда", просто договориться, а Мамаевы якобы начали "пыжить".

Алана утверждает, что правоохранители эти угрозы не приняли всерьез. Однако после публикаций СМИ о шантажисте пресс-служба МВД Кубани заявила, что Мамаева с заявлениями о вымогательстве в полицию не обращалась...

На скриншотах переписки виден номер телефона, к которому привязан аккаунт в мессенджере. При вводе этого номера в специальное приложение высвечивается ник "Взлом". У аккаунта стоит статус: "Всем ответим. Ждите. Цена на полный дубль телефона от 3 т $". На вопрос о гарантиях неизвестный написал, что рискует собой и обещает выполнить заказ в срок от 3 до 10 дней.

Напомним, что Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин сейчас находятся в СИЗО, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.