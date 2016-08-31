Шамиль Газизов: "В "Уфе" удовлетворены" решением ФИФА по Зинченко"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб удовлетворен решением ФИФА по "делу Зинченко". Вчера ФИФА обязала полузащитника Александра Зинченко выплатить "Шахтеру" штраф в размере 8 тысяч.

Напомним, что в 2014 году хавбек расторг контракт с донецким клубом, затем оказался в "Уфе", а этим летом перешел в "Манчестер Сити", который, в свою очередь, отдал его в аренду ПСВ. Украинский клуб настаивал на том, что 19-летний футболист незаконно разорвал соглашение, и требовал наказать его дисквалификацией и крупным штрафом.

- Кто будет оплачивать штраф, наложенный ФИФА на Зинченко?

- Еще не созванивался с Александром. Мы только вчера получили решение. Штраф солидарный, сегодня-завтра решим. Решением ФИФА мы удовлетворены.

- Компенсация "Шахтеру" осталась та же?

- В районе 145-148 тысяч евро. Могу сказать, что в свое время мы предлагали донецкому клубу больше. (Сергей АСТАХОВ)