Шамиль Газизов: "Уфа" достойно сыграла с чемпионом России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что считает результат закономерным.

- Я считаю, что мы очень достойно и очень хорошо сыграли с чемпионом страны, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Команда выполнила установку главного тренера. И у "Локомотива" были моменты, и у нас. А у нас пенальти на 94-й минуте. Ну что еще надо?! Не получилось… Считаю, что результат закономерный. Наверное, футбольный бог решил, что должна быть ничья сегодня.

Игбун? Мне кажется, что очень большой рывок он сделал. Сам заработал пенальти, но что-то не заладилось у него. Это футбол.