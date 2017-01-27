15:36 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Пуцко тренируется с "Уфой". Денис Давыдов? Без комментариев"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что защитник "Спартака" Александр Пуцко может перейти в его клуб. Кроме того, он не стал отвечать на вопрос о возможном приобретении форварда красно-белых Дениса Давыдова.

- Пуцко находится в расположении  "Уфы", тренируется с нами, - сообщил Газизов. - Больше пока ничего не могу сказать.

- Другой игрок "Спартака" - нападающий Денис Давыдов - может оказаться в "Уфе"?

- Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ZohanDvir

Пуцко тока если в аренду. В перспективе самим нужен - он не хуже Кутепова

17:53 27 января

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