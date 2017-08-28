Сесар Навас тренируется на базе "Рубина"

Защитник Сесар Навас прибыл в расположение "Рубина". Футболист тренируется на клубной базе вместе с Олегом Кузьминым, Сердаром Азмуном и несколькими игроками дубля.

Напомним, что Навас провел предсезонные сборы в составе казанской команды, однако затем вынужден был отбыть в Испанию из-за болезни отца. Главный тренер "рубиновых" Курбан Бердыев не скрывал, что клуб рассчитывает на него.

Навас выступал в составе "Рубина" с 2009 по 2015 год. Вместе с казанцами он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Позже футболист перешел в "Ростов", где выступал до 2017 года. В составе желто-синих защитник стал обладателем серебряных медалей премьер-лиги. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Таблица переходов РФПЛ