Сергей Семак: "Уфа" на пути становления"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после ничьей с "Краснодаром" (0:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда старалась играть агрессивно. По словам Семака, "Уфа" удовлетворена результатом, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Сложный матч, конечно, другого не ожидали, – отметил Семак. – В первом тайме игра понравилась, за исключением двух моментов у наших ворот. В остальном старались играть агрессивно. Во втором тайме "Краснодар" завладел преимуществом, стал обороняться низко. Он мог забить, имел моменты. Мы результатом удовлетворены. Для нашей команды это нормально, она молодая, мы будем работать. Хочу ребят поблагодарить за самоотдачу.

– Получается ли правильно воспринимать занимаемое место?

– Результат немножко давит, но это нормальный процесс становления. Команда молодая, не так давно играет в премьер-лиге. Но я вижу по действиям на поле, что у нас может получаться играть и лучше. Будем работать.

– Персонально из игроков "Краснодара" кто-то доставил больше проблем?

– Сложно сказать. Мы понимаем, кто как играет. "Краснодар" имеет достаточное количество хороших игроков, которые могут сыграть на ограниченном пространстве. Мы стремимся играть в свой футбол, каждый идет своим путем. В первом тайме мы сыграли лучше, во втором – хуже. Но не позволили сопернику забить – это главное.