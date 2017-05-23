Сергей Семак: "Уфа" добилась хорошего результата, но хочется большего"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выразил надежду, что клуб в следующем сезоне сможет выступить лучше, чем в нынешнем. По итогам чемпионата России-2016/17 "Уфа" заняла седьмое место, набрав 43 очка. Существует вероятность, что Семак возглавит "Зенит" в случае отставки Мирчи Луческу.

- Я думаю, сезон прошел успешно, - цитирует ТАСС Семака. - После двух лет, когда приходилось бороться до последних туров за выживание, в этом году уверенно заняли седьмое место. Это очень хороший результат, но всегда хочется большего, поэтому отдохнем и начнем готовиться к следующему сезону. Наша задача - побеждать в каждом матче, поэтому будем к этому стремиться.

Перед сезоном посмотрим, что скажет глава республики, и, думаю, руководство поставит задачу, которая нам по силам. По усилению пока нет никакой конкретики, но селекционная работа всегда ведется.

Что касается меня, у меня еще год контракта с "Уфой", никаких предложений нет, поэтому обсуждать то, чего нет, не имеет смысла.