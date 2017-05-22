Сергей Семак: "Возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что ему пока не предлагали возглавить "Зенит" вместо Мирчи Луческу. По данным "СЭ", с высокой долей вероятности Луческу покинет команду, которая заняла третье место в чемпионате России и не получила путевку в Лигу чемпионов.

– Возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в "Уфе", и я буду заниматься тем, чем должен, – сказал Семак. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что Семак начал свою тренерскую карьеру в "Зените" летом 2013 года. В марте 2014-го Семак провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти, в сентябре-октябре 2015-го он руководил "Зенитом" в шести матчах чемпионата России из-за дисквалификации Андре Виллаш-Боаша, после увольнения португальца вошел в штаб Мирчи Луческу. 30 декабря 2016-го Семак возглавил "Уфу".