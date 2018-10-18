Сергей Семак: "Нету не смог принять участия в тренировке, Паредес, Мак и Мевля еще не вернулись из сборных"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Специалист рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против "Динамо"​.

– Интервью закончится – какую проблему будете решать?

– Проблем-то нет. Разве что вопросы по травмированным игрокам – на кого можно рассчитывать, на кого нет. Вы же знаете, обычно вопросы все выскакивают спонтанно, когда не ждешь. Думаешь, человек готов, а оказывается, все иначе. Буду смотреть матчи московского "Динамо", ближайшего соперника.

– Кто травмирован после сборных?

– Сегодня не смог принять участия в тренировке Луиш Нету. Кто-то работал в облегченном режиме, кто-то еще не вернулся из сборной. Голова занята вот этим.

– Кто же не успел вернуться?

– Паредес, Мак и Мевля.

Полностью интервью Семака