Сергей Рыжиков: "После поражения от "Спартака" жизнь не заканчивается. Еще 21 игра"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков на презентации новой формы команды отметил, что после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России жизнь не заканчивается. Он также добавил, что все в команде настраиваются на тяжелую игру против "Урала" в 10-м туре.



– Как вам новая форма?



– Говорят, что форма водоотталкивающая, а я после автограф-сессии вспотел. Поэтому надеюсь, что она быстро высохнет, – сказал Рыжиков.



– Команда уже пришла в себя после поражения от "Спартака"?

– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.



– Впереди "Урал". Есть ли у "Рубина" на него "зуб" за прошлый год, когда вы уступили ему в полуфинале Кубка?



– Да, осадок есть! Но и за "Урал", и за "Спартак" дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. "Урал" проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.



– Как вы относитесь к таким мероприятиям, когда болельщики к вам очень близко, что-то говорят, советуют, желают?



– Отлично! Это сближает. Одно дело, когда они на трибуне кричат и выплескивают эмоции, другое, когда здесь мы чувствуем их плечо. Клуб растет в медийном плане. Наша команда – достояние республики, она должна быть открыта. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Рубин" – "Урал" пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.