Сергей Прядкин: "В январе состоится общее собрание лиги, на котором, возможно, рассмотрят предложения Федуна"

Почти месяц назад, 14 декабря, владелец "Спартака" Леонид Федун через "СЭ" предложил систему реформ российского футбола.

– Лига ведет планомерную работу по привлечению как можно большего внимания болельщика, увеличению доходов, – отметил президент РФПЛ Сергей Прядкин. – Важно, что правление РФПЛ уже поднимало вопрос о перераспределении коммерческих доходов лиги. Принцип прост – клубы-лидеры по посещаемости, по эффективности взаимодействия с болельщиком и должны получать больше. Те, кто привлекает меньшее внимание аудитории, станут получать меньше – мы выработаем соответствующую шкалу оценок. В январе состоится общее собрание лиги, в повестке дня которого одним из вопросов, возможно, и станет эта тема, которая пересекается с тем, о чем говорит Леонид Арнольдович. Возможно, одним из вопросов станет рассмотрение предложений "Спартака". (Сергей ЕГОРОВ)

Революция Федуна: Процесс пошел