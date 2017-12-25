Сергей Прядкин: "РФС рекомендует лимит в заявке "7+18"

Президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, что в конце года организация выведена в ноль. По его словам, со следующего сезона деньги могут пойти на развитие, а не на погашение долгов.

– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?

– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате "6+5 на поле". В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович (глава объединения отечественных тренеров. – Прим. "СЭ") предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.

– Заявочный лимит будет в формате "10+15 в заявке"?

– РФС рекомендует лимит в заявке "7+18". В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.

– Какие судьбоносные вопросы решали?

– Подвели итоги. По финансовому комитету отчитался Евгений Гинер, рассказавший, что в конце года организацию вывели в ноль, благодаря успешно работе с партнерами и спонсорами. Со следующего сезона деньги могут пойти на развитие, а не на погашение долгов. Лиги подвели промежуточные итоги сезона. (Сергей ЕГОРОВ)