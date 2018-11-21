Сергей Прядкин: "Клубов, которые не соответствует критериям, в лиге быть не должно"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что попросил Российский футбольный союз (РФС) предоставить лиге более активную роль при лицензировании футбольных клубов. По его словам, мнение РПЛ в этом вопросе будет определяющим. В настоящее время лицензирование клубов проводит РФС.

- Критерии для допуска (клубов при лицензировании) существуют, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Но мы попросили РФС, чтобы более активную роль играла лига при лицензировании клубов, изучая и давая заключения по спортивным, инфраструктурным, финансовым и административным вопросам. Мнение лиги будет определяющим.

Могу сказать, что клубов, которые не соответствует критериям, в лиге быть не должно.