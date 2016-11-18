Сергей Прядкин: "Изучим спор "Рубина" и "Ростова" по "делу Азмуна"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал "СЭ" ситуацию со спором "Рубина" и "Ростова" о контракте форварда Сердара Азмуна.

Напомним, накануне матча "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. "Ростов" обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел. Сегодня же, по словам пресс-атташе "Ростова", в отеле, где остановилась команда перед матчем в Казани, появились сотрудники правоохранительных органов – они желали провести опрос Азмуна.

– В лигу поступила копия обращения "Ростова", – говорит Прядкин, – о том, что спор должен быть рассмотрен в футбольных органах. Обращение также поступило и в РФС. Не знаю, с чем связано обращение "Рубина" в следственный комитет, но, если речь идет о подделке контракта, то, наверное, основа для такого обращения есть. Но сути обращения в СК не знаю.

– Обращался ли "Ростов" в лигу по поводу сегодняшнего инцидента в отеле?

– Ко мне официального обращения не приходило. Но это появилось в СМИ, обратимся в клубе для выяснения обстоятельств спора клубов. Обратимся в РФС – там, возможно, дадут нам поручения. Надо разбираться с тем, в чем суть обращения в следственный комитет. Мы в плане взаимодействия с клубами, в частности, по этому спору, исходим из решений футбольных органов.

Напомним предысторию вопроса: летом этого года Сердар Азмун покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа (по данным "СЭ", 2 миллиона евро), против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.

Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

И сегодня, как заявил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Азмуна, сотрудники правоохранительных органов пришли в отель "Ростова" и попытались провести опрос. После чего, как сказал в разговоре с "СЭ" пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский, около 50 сотрудников правоохранительных органов были замечены в отеле. (Сергей ЕГОРОВ)