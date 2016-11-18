Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля около 50 сотрудников правоохранительных органов"

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Сегодня работники следственных органов, за несколько часов до матча "Рубин" – "Ростов", явились в гостиницу, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".

– В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов, – говорит Бодылевский. – Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля.

По информации "СЭ", "Ростов" отъезжает из отеля на матч в 17.30 по московскому времени. (Сергей ЕГОРОВ)