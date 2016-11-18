16:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля около 50 сотрудников правоохранительных органов"

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Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Сегодня работники следственных органов, за несколько часов до матча "Рубин""Ростов", явились в гостиницу, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".

– В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов, – говорит Бодылевский. – Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля.

По информации "СЭ", "Ростов" отъезжает из отеля на матч в 17.30 по московскому времени. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Donnaruma

Решили на испуг взять! Так в Футбол не играют! Нужно нашим парням сегодня выиграть и желательно убедительно!!! Вперед Ростов!!!

16:50

zema1905

Зря они так поступают.

16:48

fatka

Они что ,совсем оборзели?!?!

16:45

магнус

не хочу обидеть братьев татар, но к сожалению очень непоследовательные ребята. Сначала удавятся и выкинут сделавших так много для них людей, а потом будут стараться восстановить свой бизнес из пепла от устроенного пожара. ребята в казани думали, что справятся сами и без бердыева, типо сами умные, научились как управлять отстойным ранее футбольным клубом, уволили Бердыева, обвинив во всех грехах, поставили своего коренного татарина и продули все что можно, а теперь не могут понять, что сами во всем виноваты, что пожмотили славу Бердыеву.

16:29

ищу во мху енота

Обложили демоны.Надо переодеваться в Папу Гуйе с помощью гуталина и на попутках ехать на Казань-арену.

16:22

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