Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля около 50 сотрудников правоохранительных органов"

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Сегодня работники следственных органов, за несколько часов до матча "Рубин" – "Ростов", явились в гостиницу, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".
– В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов, – говорит Бодылевский. – Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля.
По информации "СЭ", "Ростов" отъезжает из отеля на матч в 17.30 по московскому времени. (Сергей ЕГОРОВ)
Donnaruma
Решили на испуг взять! Так в Футбол не играют! Нужно нашим парням сегодня выиграть и желательно убедительно!!! Вперед Ростов!!!
16:50
zema1905
Зря они так поступают.
16:48
fatka
Они что ,совсем оборзели?!?!
16:45
магнус
не хочу обидеть братьев татар, но к сожалению очень непоследовательные ребята. Сначала удавятся и выкинут сделавших так много для них людей, а потом будут стараться восстановить свой бизнес из пепла от устроенного пожара. ребята в казани думали, что справятся сами и без бердыева, типо сами умные, научились как управлять отстойным ранее футбольным клубом, уволили Бердыева, обвинив во всех грехах, поставили своего коренного татарина и продули все что можно, а теперь не могут понять, что сами во всем виноваты, что пожмотили славу Бердыеву.
16:29
ищу во мху енота
Обложили демоны.Надо переодеваться в Папу Гуйе с помощью гуталина и на попутках ехать на Казань-арену.
16:22