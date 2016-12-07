Сергей Прядкин: "Договорные матчи? Не вправе давать оценку"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, в премьер-лиге есть алгоритм действий по выявлению договорных матчей, однако лично он давать оценку конкретной игре не может.

– Тема договорных матчей сейчас весьма обсуждаема. Недавно букмекеры подвергли сомнению матчи "Урала" с "Ростовом". Насколько их мнение профессионально и имеет право на существование?

– Мы работаем по практике УЕФА. У нас заключено соглашение с одной из букмекерских компаний, по которому получаем информацию на ранней стадии оповещения. Что это такое? Скачки коэффициентов, наши партнеры должны давать данные в режиме реального времени. Есть поручение РФС по сбору и предоставлению определенных документов по матчам. Мы передали их независимой комиссии. Я не вправе давать оценки по той или иной игре. Предоставим это специалистам. Только они должны определить, была ли борьба на поле справедливой или она позволила одной из команд победить, а другой – проиграть. Эти люди – авторитетные и известные специалисты – должны быть независимыми ни от премьер-лиги, ни от ФНЛ, ни от ПФЛ, ни от РФС.

– Можно ли визуально определить странный характер матча?

– Это не совсем корректный вопрос. Ответ на него должен дать специалист.

Полностью интервью Прядкина