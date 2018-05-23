Сергей Овчинников: "Локомотив" заслужил чемпионство. Семина, конечно, поздравил"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников​ в интервью "СЭ" подвел итоги сезона. По его словам, "Локомотив" справедливо стал чемпионом.

– За счет чего ЦСКА вырвал второе место?

– У нас невероятно дружный коллектив. Руководство, тренерский штаб, футболисты – все объединены одной целью. Важно, что в условиях кадрового дефицита игроки профессионально относятся к своим обязанностям. Это и позволяет в самых сложных ситуациях, когда многие в ЦСКА уже не верят, набирать очки.

– Нынешнее серебро дороже золота?

– Нет! Все-таки мы до последнего сохраняли шансы на чемпионство и не теряли надежды опередить "Локомотив". Подкосила неудача с "Динамо". Я не вправе раскрывать нашу внутреннюю кухню. Могу лишь сказать, что мы, тренеры, знаем, где допустили просчет. Если б выиграли тот матч – думаю, заняли бы первое место.

– "Локомотив" чемпионство заслужил?

– Да. Что принесло ему успех? Неограниченный кадровый ресурс, стабильное финансирование, отлаженная командная игра. Плюс тренер замечательный. "Локомотив" воспользовался осечками конкурентов, ровно провел весь сезон. Разве что ближе к финишу не выдержал давления, начал спотыкаться. Но это часто случается, когда ты без пяти минут чемпион.

– Семина поздравили?

– Конечно! (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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