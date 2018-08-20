Сергей Лапочкин: "Глобально мы с работой на матче "Краснодар" - "Спартак" справились"

Арбитр Сергей Лапочкин уверен, что его бригада достойно отработала на матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (0:1). Кубанцы остались недовольны судейством, а удаленный Ари назвал работу арбитров позором российского футбола.

– "Краснодар" выложил видео всех спорных моментов. Вы вообще не поменяли свою точку зрения?

– Нет, какие-то шероховатости, безусловно, были. Можно было где-то принять немного другое решение. Но глобально наша судейская бригада, эту игру не испортила! Я в этом убежден. Глобально мы со своей работой справились и ни на что не повлияли. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Лапочкина