Сергей Кирьяков: "Предупреждали игроков, что Корниленко провоцирует защитников"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после ничьей в матче 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) отметил, что команда недовольна результатом. Весь второй тайм туляки провели в большинстве после удаления Евгения Башкирова за фол последней надежды в концовке первого тайма.

– Мы неплохо начали матч, игра нам давалась, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Кирьякова. - "Арсенал" создал два хороших момента и мог открыть счет. Но Мухаметшин и Горбатенко забить не смогли. Мы предупреждали игроков, что Корниленко провоцирует защитников, ищет контакт. К сожалению, так и вышло. Мы получили пенальти в свои ворота. После пропущенного мяча команда собралась, продолжила играть. В итоге до перерыва "Арсенал" забил и получил численное преимущество. В перерыве мы требовали от футболистов, чтобы они играли больше вперед. Не знаю, по каким причинам, но мы продолжили действовать больше от обороны, робко шли в атаку. Получилось не очень хорошо. Результат матча для нас нормальный, но неудовлетворенность все же есть.