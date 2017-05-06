Сергей Кирьяков: "Арсеналу" повезло? Когда-то и нам должно было повезти"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что в таких поединках качество игры отходит на второй тайм. Специалист остался доволен тем, что его подопечные справились с давлением.

– Думаю, в таких матчах качество игры отходит на второй план, а на первый выходят очки, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Доволен тем, что команда показала характер в непростой ситуации с сильным соперником, который на равных играл с топ-клубами в еврокубках. Мы показали болельщикам, что еще живы и полны решимости остаться в премьер-лиге.

"Арсеналу" повезло? Удача становится на твою сторону, когда ты бьешься на поле. В конце концов, когда-то и на нашей стороне должна была оказаться удача, ведь в скольких матчах мы могли сетовать на ее отсутствие.

Мотивационный ролик перед игрой? Если команда выиграла, значит, все помогло, но самое главное – это три очка. Перед следующим туром нужно восстановить ребят в первую очередь психологически, потому что давление было большим, и я рад, что мы это преодолели. Развлекательную программу не обещаю, но что-нибудь придумаем.

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //

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