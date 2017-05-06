До тысячи Медведеву не хватило 12 минут

Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров прервал рекордную сухую серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева в матче 27-го тура чемпионата России на отметке 988 минут.

Таким образом, молодой голкипер ростовчан улучшил рекорд чемпионата, установленный в 2000 году Русланом Нигматуллиным на 49 минут.

"Арсенал", благодаря голу Бурмистрова покинул последнее место по числу голов, сравнявшись с "Томью" (по 15 мячей) (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //

Сухая серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом" //

Никита Бурмистров: "По-моему, серию Медведева прервал Максимов" //

Правильно ли засчитан гол "Арсенала"?

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России