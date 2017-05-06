До тысячи Медведеву не хватило 12 минут

Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров прервал рекордную сухую серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева в матче 27-го тура чемпионата России на отметке 988 минут.
Таким образом, молодой голкипер ростовчан улучшил рекорд чемпионата, установленный в 2000 году Русланом Нигматуллиным на 49 минут.
"Арсенал", благодаря голу Бурмистрова покинул последнее место по числу голов, сравнявшись с "Томью" (по 15 мячей) (Кирилл БУРДАКОВ)
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37' Никита Бурмистров pic.twitter.com/ZolDgyruwD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //
Сухая серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом" //
Никита Бурмистров: "По-моему, серию Медведева прервал Максимов" //
Правильно ли засчитан гол "Арсенала"?
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Ростов
|
2016/17
|
988
|
Никита БУРМИСТРОВ Арсенал-
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
ЦСКА
|
2016/17
|
765
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
|
Локомотив
|
2011
|
663
|
Владимир ДЯДЮН Рубин
|
Рубин
|
2009-2010
|
655
|
Деян РУСИЧ Спартак Нч