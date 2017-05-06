17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

До тысячи Медведеву не хватило 12 минут

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Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров прервал рекордную сухую серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева в матче 27-го тура чемпионата России на отметке 988 минут.

Таким образом, молодой голкипер ростовчан улучшил рекорд чемпионата, установленный в 2000 году Русланом Нигматуллиным на 49 минут.

"Арсенал", благодаря голу Бурмистрова покинул последнее место по числу голов, сравнявшись с "Томью" (по 15 мячей) (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //
Сухая серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом" //
Никита Бурмистров: "По-моему, серию Медведева прервал Максимов" //
Правильно ли засчитан гол "Арсенала"?

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

988

Никита БУРМИСТРОВ Арсенал-

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

765

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011

663

Владимир ДЯДЮН Рубин

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

2009-2010

655

Деян РУСИЧ Спартак Нч
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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